'राजनीतिक संकीर्णता से दूर रहती थीं शीला दीक्षित, वे सहज और शिष्ट राजनीतिज्ञ थीं'

नई दिल्ली/भोपाल. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और तीन बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित ( Sheila Dixit ) का शनिवार को निधन हो गया। शीला दीक्षित के निधन पर देश में शोक की लहर है। मध्यप्रदेश के नेताओं ने भी शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि अर्पित की। मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ( Shivraj Singh Chouhan ) शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि देने दिल्ली पहुंचे। वहीं, कांग्रेस के कद्वावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने

मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा- नई दिल्ली में वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्रीमती शीला दीक्षित को श्रद्धांजलि अर्पित की। स्वर्गीय शीलाजी राजनीतिक संकीर्णता से दूर रहती थीं। वे सहज और शिष्ट राजनीतिज्ञ थीं। दिल्ली के विकास में उनका अतुलनीय योगदान है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे व परिवार को इस दुःख को सहने की क्षमता दे। शिवराज के अलावा मध्यप्रदेश भाजपा के कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

Congress leader Jyotiraditya Scindia pays tribute to former Delhi Chief Minister Sheila Dikshit who passed away today, in Delhi due to a cardiac arrest. pic.twitter.com/1xaLh7iz9p