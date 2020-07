गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ी: सचिन पायलट के समर्थन में आए सिंधिया, कहा- कांग्रेस में प्रतिभा की कद्र नहीं

भोपाल. राजस्थान की सियासी ड्रामे में अब भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) की भी एंट्री हो गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अब अपने पुराने साथी सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) के समर्थन में उतर आए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सचिन पायलट के पक्ष में ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला है। सिंधिया के समर्थन से अशोक गहलोत ( Ashok Gehlot ) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।

क्या लिखा सिंधिया ने ट्वीट में?

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर लिखा, मुझे ये बहुत दुखी करता है कि मेरे पुराने सहयोगी सचिन पायलट को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के द्वारा साइडलाइन कर दिया गया है और उन्हें सताया जा रहा है। कांग्रेस में योग्यता और प्रतिभा का महत्व नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस ट्वीट के सियासी मायने लगाए जा रहे हैं।

Sad to see my erstwhile colleague, @SachinPilot too, being sidelined and persecuted by Rajasthan CM, @ashokgehlot51 . Shows that talent and capability find little credence in the @INCIndia .