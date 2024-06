Jyotiraditya Scindia: एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत-हार पर क्या कह रहा सट्टा बाजार

Jyotiraditya Scindia Guna Seat Latest trends of satta markets on Jyotiraditya Scindia win or loss in Guna प्रदेश की जिन हाईप्रोफाइल सीटों पर देशभर की नजर है उनमें गुना भी शामिल है जहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत हार पर एमपी के सट्टा बाजारों के ताजा रुझान भी सामने आए हैं।

भोपाल•Jun 03, 2024 / 04:41 pm• deepak deewan

Jyotiraditya Scindia Guna Seat Latest trends of satta markets on Jyotiraditya Scindia win or loss in Guna- 1 जून को एग्जिट पोल आने के बाद अब देशभर की तरह एमपी के लोग भी 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार को सुबह काउंटिंग चालू होने के दो-तीन घंटों में ही देश की नई लोकसभा की तस्वीर सामने आ जाएगी। एग्जिट पोल में एमपी में बीजेपी की बंपर जीत का अनुमान लगाया गया है। प्रदेश की जिन हाईप्रोफाइल सीटों पर देशभर की नजर है उनमें गुना भी शामिल है जहां से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत हार पर एमपी के सट्टा बाजारों के ताजा रुझान भी सामने आए हैं।