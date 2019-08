शिवराज सिंह चौहन ने की ज्योतिरादित्य की तारीफ, कहा- धारा 370 का कांग्रेस विरोध कर रही है और सिंधिया समर्थन

भोपाल. मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ( Shivraj Singh Chauhan ) ने एक बार फिर से कांग्रेस पर हमला बोला है। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ), दीपेन्द्र हुड्डा और मिलिंद देवड़ा की तारीफ भी की है। शिवराज ने धारा 370 पर कांग्रेस के स्टैंड पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा- कांग्रेस धारा 370 पर बांटी हुई है, आधे नेता 370 के समर्थन में हैं और आधे नेता उसके विरोध में लेकिन मां-बेटे अपना कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया है।

Former Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan: I don't expect Rahul Gandhi to speak on the matter (#Article370) because he has become Ranchoddas Gandhi. As president of the party, it was his job to strengthen the party after loss. But he didn't do so. (18/8/2019) https://t.co/8xVnQCroZH