एमपी के मसालों की जबर्दस्त डिमांड, एक्सपोर्ट की राह खुली, सिंधिया ने किया ट्वीट

Jyotiraditya Scindia गुना के स्पाइस पार्क SPICE PARK में कई मसालों का उत्पादन हो रहा है जिनकी गुणवत्ता के कारण पूछपरख लगातार बढ़ रही है।

भोपाल•Jul 21, 2024 / 09:48 pm• deepak deewan

Jyotiraditya Scindia tweet Two overbridges will be built for Spice Park in Guna एमपी के गुना के मसालों की जबर्दस्त डिमांड है। गुना के स्पाइस पार्क SPICE PARK में कई मसालों का उत्पादन हो रहा है जिनकी गुणवत्ता के कारण पूछपरख लगातार बढ़ रही है। अब इन मसालों को निर्यात करने की राह भी आसान हो गई है। स्पाइस पार्क से आवागमन की दिक्कत दूर करने के लिए दो ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी।