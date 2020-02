सिंधिया की धमकी पर कमलनाथ बोले- तो वो उतर जाएं, बचाव में दिग्विजय ने कहा- पांच साल के लिए है वादा पत्र

भोपाल/ मध्यप्रदेश कांग्रेस की लड़ाई एक बार फिर से सार्वजनिक हो गई है। सीएम कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तकरार बढ़ गई है। इस बीच अब मैदान में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह डैमेज कंट्रोल के लिए उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एकजुट है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी किसी के खिलाफ नहीं हैं।

दरअसल, पिछले दिनों मध्यप्रदेश दौरे पर आए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अतिथि शिक्षकों के समर्थन में कहा था कि वचन पत्र में आपकी नियुक्ति की बात थी। थोड़ा धैर्य रखें, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर हम भी आपके साथ सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। सिंधिया के इस बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस में खींचतान फिर से बढ़ गई। जिसके बाद शुक्रवार को सीएम कमलनाथ ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। साथ ही तमाम चीजों से उन्हें अवगत कराया।

सोनिया से मुलाकात के बाद दिल्ली में समन्वय समिति की बैठक रखी गई। इस बैठक में सिंधिया भी पहुंचे। लेकिन सिंधिया थोड़ी देर बाद ही वहां से निकल गए। बैठक के बाद बाहर निकले प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि उनका पहले से कोई कार्यक्रम तय था, इसलिए वह मीटिंग से बताकर निकल गए। बाद में सिंधिया ने कहा भी कि यह काफी प्रोडक्टिव बैठक थी।



कमलनाथ ने दिया जवाब

समन्वय समिति की बैठक खत्म होने के बाद सीएम कमलनाथ बाहर निकले। जब उनसे सिंधिया की धमकी पर सवाल पूछा गया कि वह सड़क पर उतरने की बात कह रहे हैं। इस पर कमलनाथ ने कहा कि तो उतर जाएं। उसके बाद वह ड्राइवर से बोले कि गाड़ी आगे बढ़ाओ। लेकिन उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वह बहुत नाराज हैं। इससे पहले कमलनाथ ने कहा था कि हमारा वचन पत्र पांच साल के लिए है।

Congress leader Digvijaya Singh: Promise letter is for 5 years. We have fulfilled many promises and fulfillment of other promises is underway. Scindia Ji is not against anybody, Congress party is together under leadership of Kamal Nath Ji. https://t.co/qSqjm68pev pic.twitter.com/lrqNLwFHLE