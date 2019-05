कमलनाथ ने कहा- मुझे अपने विधायकों पर भरोसा, हमारे 10 MLA को पद और पैसा देने के लिए आए फोन

भोपाल. सरकार पर संकट की आहट के बीच कमलनाथ ने भोपाल में लोकसभा प्रत्याशियों के बाद अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने कहा है कि हमारे सारे विधायक हमारे साथ हैं। लेकिन उन्हें प्रलोभन दिया जा रहा है।

दरअसल, बीजेपी ने दावा किया था कि कमलनाथ सरकार अल्पमत में है। विपक्ष ने विधानसभा में शक्ति परीक्षण की मांग की थी। उसके बाद कमलनाथ ने कहा था कि हम फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार है। बैठक के बाद उन्होंने कहा है कि हमें अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है। हमारे दस विधायकों को फोन कर पैसा और पद ऑफर किया जा रहा है।

Madhya Pradesh CM Kamal Nath: I have complete trust on the MLAs of Congress party. At least 10 MLAs have told me now that they are getting phone calls where they are being offered money & posts. pic.twitter.com/uAuaFKmIEN