Guna Loksabha - सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस से खड़े होंगे केपी यादव! टिकट कटने के बाद दिया बड़ा बयान

Guna Loksabha - सिंधिया के खिलाफ कांग्रेस से खड़े होंगे केपी यादव! टिकट कटने के बाद दिया बड़ा बयान

भोपालPublished: Mar 04, 2024 05:58:47 pm Submitted by: deepak deewan

KP Yadav big statement on fighting against Scindia from Congress कांग्रेस की इन कोशिशों के बीच इस संबंध में अब केपी यादव का बयान भी सामने आया है।

केपी यादव का बयान

बीजेपी ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की है उसमें एमपी के गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है। इस प्रकार गुना के वर्तमान सांसद केपी यादव का टिकट काट दिया गया है। यादव ने पिछली बार बीजेपी प्रत्याशी के रूप में तब कांग्रेस के उम्मीदवार सिंधिया को एक लाख से ज्यादा मतों से हराया था।