Ladli Behna – लाड़ली बहनों को पक्के मकान भी देगी सरकार! कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर उठाए सवाल

Ladli Behna – लाड़ली बहनों को पक्के मकान भी देगी सरकार! कांग्रेस ने बीजेपी की मंशा पर उठाए सवाल

भोपाल•Sep 15, 2024 / 04:08 pm• deepak deewan

Ladli Behna Aawas Yojana Jitu Patwari wrote a letter to CM Mohan Yadav on giving concrete houses to Ladli Behna मध्यप्रदेश में बीजेपी की सरकार को 9 माह पूरे हो चुके हैं। डॉ. मोहन यादव ने पिछले साल यानि 2023 में 13 दिसंबर को मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला था। प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में डॉ. मोहन यादव CM Mohan Yadav की ताजपोशी के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी भी विशेष रूप से उपस्थित हुए थे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जबर्दस्त जीत हासिल करते हुए रिकार्ड बहुमत प्राप्त किया था। बीजेपी की जीत में उनकी घोषणाओं का खासा योगदान था। विशेषकर लाड़ली बहना योजना, महिलाओं को पक्के मकान Ladli Behna Aawas Yojana और महज 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के वादे पर महिला वोटर्स ने बीजेपी को एकमुश्त वो​ट दिए थे। कांग्रेस ने अब बीजेपी सरकार को चुनाव पूर्व लाड़ली बहनों से किए गए वादों की याद दिलाते हुए कठघरे में खड़ा किया है।