विश्वास सारंग की मुहिम में शामिल हुए सुब्रमण्यम स्वामी, बोले- फिल्म इंडस्ट्रीज में अनिवार्य हो डोप टेस्ट

भोपाल। मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शूटिंग से पहले फिल्मी कलाकारों का डोप टेस्ट अनिवार्य करने की मुहिम छेड़ी है। सारंग के इस सुझाव पर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, वहीं राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी सारंग के सुझावों का समर्थन किया है।

गौरतलब है कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में भी बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन सामने आया है। सारंग का मानना है कि फिल्मी कलाकार युवाओं के रोल माडल होते हैं, वे उनके जैसे दिखना और बनना चाहते हैं। ऐसे में जिनके आचरण का अच्छा या बुरा असर युवा वर्ग पर पड़ता है।

बार-बार बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन आने के बाद मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने फिल्मी सितारों का भी डोप टेस्ट अनिवार्य कराए जाने की मुहिम छेड़ी है। सोशल मीडिया पर #DopeTestinBollywood के साथ यह मुहिम चलाई जा रही है। इसमें कई दिग्गज नेता भी सपोर्ट में उतर आए हैं।

स्वामी बोले- खुश हूं ऐसे अभियान से

इधर, सारंग के सुझाव से राज्यसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी भी जुड़ गए हैं। उन्होंने शुक्रवार को सारंग के सुझाव का समर्थन किया है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि मैं भाजपा सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग की पहल और ट्विटर पर उनके सुझाव से प्रभावित हूं। कोई भी फिल्मी सितारे ड्रग टेस्ट के बगैर फिल्मों में अभिनय नहीं कर सके, जैसा कि क्रिकेट में होता है। स्वामी ने खुशी जाहिर की कि भाजपा के पास ऐसे मंत्री भी हैं।

I am impressed by the initiative of Madhya Pradesh BJP Govt Cabinet Minister for Medical Education Vishwas Sarang and his suggestion on Twitter that no cinema star can act in a film without first having a drug test, as in Cricket. Pleased that BJP has such intelligent Ministers