पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तबलीगी जमात के 64 विदेशी सदस्य गिरफ्तार

भोपाल. मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ अब मध्यप्रदेश पुलिस एक्शन में आ गई है। शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए भोपाल पुलिस ने तब्लीगी जमात के 64 विदेशी लोगों की गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश पुलिस ने तबलीगी जमात के 64 विदेशी सदस्यों, संगठन से जुड़े 10 भारतीयों, और 13 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने भोपाल में इनकी मदद की है।

Madhya Pradesh Police has arrested 64 foreign members of Tablighi Jamaat, 10 Indians linked to organisation, & 13 others who arranged their accommodation in Bhopal, u/s 188, 269, 270 of IPC, section 13 of Disaster Management Act, & Section 14 of Foreigners Act: Bhopal Police