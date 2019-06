राज्यसभा में जेटली की जगह थावरचंद गहलोत होंगे बीजेपी के नेता, सतना सांसद गणेश सिंह को भी मिली जिम्मेवारी

अब बीजेपी संसदीय कार्यसमिती की जो सूची जारी हुई। उसमें लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी सदन के नेता होंगे। वहीं, राज्यसभा में थावरचंद गहलोत को यह जिम्मेवारी मिली है। इसके साथ ही पीयूष गोयल राज्यसभा में बीजेपी के उपनेता होंगे। इसके लिए पार्टी ने सूची जारी कर दी है।

BJP Parliamentary Party Executive Committee has been constituted with PM Narendra Modi as the leader of the party,Rajnath Singh as Deputy leader of the party (Lok Sabha), Thawar Chand Gehlot as leader of party in Rajya Sabha&Piyush Goyal as Deputy leader of party in Rajya Sabha). pic.twitter.com/QsK2aifC04