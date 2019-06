भोपाल। लोकसभा चुनाव 2019 में भारी बहुमत से जीत के बाद मोदी 2.0 सरकार बन चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार पूर्ण बजट जुलाई 2019 में पेश होगा। ऐसे में आम जनता को इस बजट से काफी आशाएं हैं।

वहीं मोदी सरकार की ओर से पिछली सरकार में भी तमाम ऐसी योजनाएं चलाई गईं थीं, जिससे आम आदमी लाभांवित हो।

इन्हीं में से एक योजना भाजपा की सरकार ने असंगठित क्षेत्र (unorganised sector) में काम करने वाले लोगों को नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के दायरे में लाने के लिए अटल पेंशन योजना (APY) की शुरुआत की थी।

सरकार ने 2015-16 के आम बजट (budget) में इस योजना की घोषणा की थी। पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के अंतर्गत इस स्कीम का संचालन होता है। केंद्र सरकार इस योजना में शामिल लोगों को जीवनभर न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है।

ये है योजना की पूरी जानकारी - Atal Pension Yojana in Hindi...

अगर आप अटल पेंशन योजना (APY) में निवेश करते हैं, तो आपको 60 वर्ष की आयु से लेकर मृत्यु तक आपको हर महीने 1 हजार रुपये से लेकर 5 हजार रुपये की पेंशन मिलेगी। आपके निवेशित रकम के आधार पर ही आपको हर महीने हजार रुपये, 2 हजार, 3 हजार, 4 हजार या 5 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे।

गौरतलब है कि अटल पेंशन स्कीम के तहत सरकार ने पेंशन की गारंटी दी है। आप जितना योगदान करेंगे आपको पेंशन भी उसी के मुताबिक मिलेगी।

मृत्यु के बाद नॉमिनी को मिलती रहेगी पेंशन...

इस योजना में निवेशक की मृत्यु के बाद पति या पत्नी को यह पेंशन मिलती रहेगी। पत्नी (या पति) की मृत्यु के बाद 60 वर्ष की आयु पर आपके पेंशन फंड में जो राशि थी, वह आपके नॉमिनी को दे दी जाएगी।

इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर सारी जानकारी देख सकते हैं।



यहां क्लिक करें: pm modi Latest Yojana For Indians







ये है खास योजना में...

: 60 वर्ष की आयु से मृत्यु तक निवेशक (अभिदाता) को पेंशन

निवेशक के निधन के बाद, पति-पत्नी (spouse) को पेंशन मिलती रहेगी।



: पति या पत्नी (spouse) के निधन के बाद जमा राशि (60 वर्ष की उम्र तक जमा राशि) नॉमिनी को दे दी जाएगी।



: अगर निवेशक की पत्नी (या पति) की मृत्यु निवेशक से पहले हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में 60 वर्ष की आयु तक जमा राशि को निवेशक की मृत्यु के बाद नॉमिनी को दे दी जाएगी।

MUST RERAD : मोदी सरकार की ऐसी योजनाएं जिनसे सीधे मिलेगा आपको लाभ

ऐसे करें निवेश- How To Invest In APY ...

हर महीने, तीन महीने और 6 महीने (monthly, quarterly or half-yearly) की किश्त में इस योजना में निवेश किया जा सकता है. बैंक अकाउंट से ऑटो-डेबिट (auto-debit) फैसिलिटी के जरिए किश्त का भुगतान कर सकते हैं।

बैंक खाते में पर्याप्त धन नहीं होने पर अगले महीने की किश्त के साथ पैसा काट लिया जाएगा, हालांकि इसके लिए थोड़ा जुर्माना भी देना होगा।

अटल पेंशन योजना अकाउंट कैसे खोलें - How To Open APY Account...

निकटतम बैंक शाखा में जाकर APY के लिए आवेदन कर सकते हैं। सभी सरकारी बैंक SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि में यह अकाउंट खोल सकते हैं। अटल पेंशन योजना अकाउंट को ऑनलाइन (online account) भी खोला जा सकता है।



ऑनलाइन अकाउंट खोलने के लिए यहां करें क्लिक: online account





जानिये क्या है सह-अंशदान

इस अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana) में सरकार भी आपके अकाउंट में योगदान करेगी। हालांकि इसको लेकर कुछ शर्त है, जिसके अनुसार सरकार हर साल आपके कुल सालाना योगदान का 50 फीसदी योगदान देगी।

हालांकि सरकार के योगदान की अधिकतम सीमा 1 हजार रुपये सालाना होगी। इसके अलावा सरकार सिर्फ 5 साल तक इस रकम का योगदान करेगी।