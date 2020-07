पूर्व सीएम ने कहा- राजस्थान की घटना के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार, वो नहीं चाहते पायलट आगे बढ़े

भोपाल. राजस्थान ( Rajasthan ) में जारी सियासी घटनाक्रम के बीच मध्यप्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती ( Uma Bharti ) ने राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) पर हमला बोला है। उमा भारती ने राजस्थान की घटना के लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार बताया है। उमा भारती ने कहा मध्यप्रदेश में जो हुआ और राजस्थान में जो हो रहा है उसके लिए राहुल गांधी ही जिम्मेदार हैं।

क्या कहा उमा भारती ने

मध्यप्रध्य की पूर्व सीएम उमा भारती ने कहा- मप्र में जो घटा और राजस्थान में जो घट रहा है उसके लिए राहुल गांधी जिम्मेदार हैं क्योंकि वह कांग्रेस में युवा नेताओं को विकसित नहीं होने देते। उन्हें लगता है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ( Jyotiraditya Scindia ) और सचिन पायलट ( Sachin Pilot ) जैसे शिक्षित और सक्षम नेता उच्च पद प्राप्त करते हैं, तो वह पीछे रह जाएंगे।

Rahul Gandhi is responsible for what's happening now in Rajasthan&happened in Madhya Pradesh. He doesn't allow young leaders in Congress to grow. He feels that if educated&able leaders like Jyotiraditya Scindia&Sachin Pilot get high posts then he'll be left behind:Uma Bharti, BJP pic.twitter.com/Uz54LPWZ35