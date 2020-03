सिंधिया को राहुल गांधी ने दिया समय! बीजेपी में शामिल होने पर बोले- वो कभी भी आ सकते थे मेरे घर

भोपाल/ ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद ऐसी खबरें आ रही थीं कि उन्हें सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने मिलने का वक्त नहीं दिया। बताया जाता है कि राहुल और सोनिया से ज्योतिरादित्य ने कई बार समय मांगा था लेकिन नहीं दिया गया है। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई है।

राहुल गांधी ने मीडिया में चल रही खबरों पर सफाई देते हुए कहा कि वो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे घर के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया कभी भी मेरे घर आ सकते थे। वह कांग्रेस के इकलौते ऐसे सदस्य थे जो कभी भी मेरे घर आ सकते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया मेरे दोस्त हैं।

Congress leader Rahul Gandhi on reports that #JyotiradityaMScindia tried to reach out to Sonia Gandhi & him before leaving the party but wasn’t given time: He is the only chap in Congress who could walk into my house anytime. (file pic) pic.twitter.com/LWwR0EbJ0j