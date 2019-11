राहुल गांधी का विवादित ट्वीट, भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आतंकवादी कहा

भोपाल. पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने साध्वी प्रज्ञा को लेकर एक विवादित ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आतंकवादी कहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- आतंकी प्रज्ञा, आंतकी गोड़से को देशभक्त बता रही है। ये भारतीय संसद के लिए एक दुखद दिन है। बता दें कि भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बुधवार को लोकसभा में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोड़से को देशभक्त कहा था।

प्रियंका गांधी ने भी बोला हमला

प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए कहा- देश की संसद में खड़े होकर भाजपा की एक सांसद ने गोडसे को देशभक्त बोल ही दिया। अब प्रधानमंत्री जी (जिन्होंने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती धूम धाम से मनाई) से अनुरोध है कि दिल से बता दें कि गोडसे के बारे में उनके क्या विचार हैं?

रक्षा समिति से बाहर हुईं प्रज्ञा सिंह ठाकुर

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा- संसद में कल उनका बयान निंदनीय है। बीजेपी कभी भी इस तरह के बयान या विचारधारा का समर्थन नहीं करती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा सलाहकार समिति से हटा दिया जाएगा और इस सत्र में उन्हें संसदीय दल की बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर भोपाल से सांसद हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह को चुनाव हराया था।

Lok Sabha Speaker Om Birla: What she (BJP MP Pragya Thakur) said has been expunged from record. How can there be a debate if it is not on record? https://t.co/Zg0sNSGuLu pic.twitter.com/Qn1OPx1OVS