हाफिज सईद की फोटो के साथ प्रज्ञा ठाकुर को भेजा गया उर्दू में लिखा लेटर, मोदी-शाह की तस्वीर भी क्रास

भोपाल. भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक संदिग्ध लेटर भेजा गया है। यह लेटर उर्दू में लिखा हुआ है। इस लेटर के मिलने से हड़कंप मच गया है। लेटर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की फोटो लगी है और इन फोटो को क्रास किया गया है। चिट्ठी में हानिकारक पाउडर लगा है। मौके पर पहुंची भोपाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। वहीं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि लिफाफे में हानिकारक केमिकल होने के कारण उन्हें स्किन इंफेक्शन हो गया है।

Madhya Pradesh: A suspicious letter has been delivered at the residence of Bhopal MP, Pragya Singh Thakur. Powder-like substance was also found with the letter. Police is at the spot and a Forensic Science Laboratory (FSL) team is examining the letter. Case registered. pic.twitter.com/Gz3YQ1tvKe

लेटर में हाफिज सईद की फोटो

इस लेटर के लिफाफे में आंतकी हाफिज सईद की फोटो लगी हुई है। लेटर के नीचे के हिस्से में पीएम मोदी, अमित शाह और अजीत डोभाल की फोटो को क्रास किया गया है। एएसपी अखिल पटेल ने बताया- सांसद के पास यह लेटर अक्टूबर में आया था। इसे सोमवार को खोला गया। लेटर में गाली-गलौच के साथ जान से मारने की धमकी दी गई है।

क्या कहा साध्वी प्रज्ञा ने

साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा- लेटर उर्दू में लिखा गया है। इस लेटर के साथ-साथ और कई लेटर भी थे। उन्होंने कहा कि मुझे पहले भी इस तरह के लेटर मिले हैं जिसके बारे में मैंने पुलिस को सूचित किया था, लेकिन पुलिस के द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह राष्ट्र के दुश्मनों द्वारा एक बड़ी साजिश है।

Pragya Singh Thakur, Bhopal MP: The letter is written in Urdu and some other letters were also attached with it. I have received such letters earlier too and informed the Police about it, they never took any action. This is a big conspiracy by enemies of the nation. pic.twitter.com/QY56PkDMLG