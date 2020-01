Weather Warning: अब 7 जनवरी को मध्यप्रदेश में होगी ओलावृष्टि और चमकेगी बिजली

भोपाल। नया वर्ष 2020 शुरू हो चुका है, ऐसे में नए साल के पहले ही दिन से मध्यप्रदेश madhya pradesh के विभिन्न जिलों के आसमान sky में बादल छाए हुए हैं।

एक ओर जहां सुबह के समय ठंडक cold कमी महसूस की जा रही है। वहीं मौसम विभाग weather ने मंगलवार को लेकर मध्यप्रदेश के लिए चेतावनी weather warning जारी कर दी है। जिसके अनुसार शनिवार से शीतलहर cold wave के साथ ही मंगलवार को मध्यप्रदेश के कई जिलों में आसमान में बिजली चमकने के साथ ही ओलावृष्टि Hailstorm हो सकती है।

IMD madhya pradesh : मौसम का पूर्वानुमान

वहीं 4 जनवरी 2020 को लेकर मौसम विभाग weather department का कहना है कि इस दिन उत्तर मध्य प्रदेश में ठंड की लहरों का प्रकोप रहेगा।

इसके साथ ही मध्य प्रदेश सहित ओडिसा, उत्तर पश्चिम राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर घना कोहरा fogg छाया रहेगा।

वहीं 05 जनवरी 2020 को भी मध्यप्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। वहीं ठंड की लहरों icy wave की स्थिति मध्यप्रदेश में बनी रहेगी।

वहीं 07 जनवरी 2020 को मध्य प्रदेश में आंधी thunderstorm और गरज के साथ कई स्थानों पर ओलावृष्टि और बिजली गिरने Lightning fall की संभावना है।

जानकारों की मानें तो ऐसा होने के साथ ही ठंड winter एक बार फिर प्रदेश में अपना कहर बरपाना शुरू कर देगी।

मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में बारिश rain व ओले की संभावना होने के चलते ठंडक का प्रकोप बढ़ेगा। वहीं जानकारों की मानें तो ऐसी स्थिति में किसानों farmers को काफी नुकसान हो सकता है।



भोपाल: मौसम का पूर्वानुमान - bhopal weather forecast

: 04 जनवरी 2020 यानि शनिवार को न्यूनतम तापमान minimum temprature में कमी के साथ सुबह के समय कोहरा या धुंध छाया रहेगा।

: 05 जनवरी 2020 यानि रविवार को अधिकतम व न्यूनतम दोनों तापमानों में गिरावट दर्ज की जाएगी। उथले कोहरा के बीच न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है।

: 06 जनवरी 2020,सोमवार को न्यूनतम तापमान एक बार फिर गिरकर 8 ° C के आसपास पहुंच जाएगा। वहीं इस दिन भी उथला कोहरा बना रहेगा।

: 07 जनवरी 2020,मंगलवार को धुंध fog के बीच अधिकतम तापमान में बढ़ौतरी संभव है।

: 08 जनवरी 2020,बुधवार को मौसम में कोहरे व धुंध के चलते तापमान 8° से 22 ° C के बीच बना रहेगा।

: 09 जनवरी 2020 यानि गुरुवार कोहरा या धुंध के बीच न्यूनतम तापमान temprature में वृद्धि होगी और इसके 9° C के आसपास रहने की संभावना है।