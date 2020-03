कोरोना से जंग की तैयारी तेज, ट्रेन के कोच को बना रहे आइसोलेशन वार्ड

भोपाल/ कोरोना मरीजों की संख्या लगातार देश में बढ़ती जा रही है। मध्यप्रदेश में भी मरीजों की संख्या 30 के पार पहुंच गई है। सबसे खराब स्थिति इंदौर की है। ऐसे में कोरोना को मात देने के लिए अब तैयारी भी तेज हो गई है। सेना के साथ-साथ रेलवे ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है। रेलवे कोच को अब आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है। इसकी तैयारी मध्यप्रदेश में भी शुरू हो गई है।



कोरोना के मरीजों के लिए संसाधनों की कमी न हो इसके लिए निशातपुरा कोच फैक्ट्री में कोच को आइसोलेशन वार्ड के रूप में तैयार किया जा रहा है। रविवार तक यह तैयार हो जाएगा। चीफ वर्क्स मैनेजर मनीष अग्रवाल ने कहा कि जैसी डिमांड आएगी, हम अन्य कोच और पूरे रैक को भी आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर देंगे। इसके लिए निशातपुरा कोच फैक्ट्री पूरी तरह से तैयार है।

बाहर से होगी वायरिंग

कूपे के साइज के कोच में एक ही पेशेंट होगा। सामान्य कोच में 110 वोल्ट की सप्लाई के हिसाब से वायरिंग होती है, पर आइसोलेशन वार्ड बनाने पर यहां मेडिकल उपकरण भी लगेंगे। लिहाजा 230 वोल्ट की सप्लाई के लिए बाहर से भी वायरिंग की जा रही है। ताकि मेडिकल उपकरणों के सही तरीके से संचालित किया जा सके। इसमें कहीं से भी कोई दिक्कत न हो।

स्टैंड और ट्रॉली बनाना शुरू

इसके साथ ही निशातपुरा कोच फैक्ट्री में यहां अस्पतालों में काम आने वाले पलंग, ऑक्सीजन ट्रॉली, आई-वी फ्लूड स्टैंड, बैंच, बेड साइड लॉकर का निर्माण हो रहा है। केंद्र सरकार ने तात्कालिक स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता को देखते हुए रेलवने कोच फैक्ट्री में जरूरी मेडिकल संबंधी सामान बनाने को कहा है।

One prototype has been converted into the Isolation ward now. If this is finalised, Railway is planning that in every zone of railways, 10 coaches per week will be converted into isolation ward: Indian Railways https://t.co/6dyI0CwfJs