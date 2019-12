वीडियो: यूरिया के लिए आपस में लड़ रहे किसान, कमलनाथ सरकार केन्द्र पर लगा रही आरोप

भोपाल. मध्यप्रदेश में यूरिया को लेकर किसान अब आपस में ही लड़ रहे हैं। मध्यप्रदेश के अशोक नगर जिले का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जहां यूरिया के लिए लाइन में लगे किसान आपस में लड़ रहे हैं। प्रदेश के हर जिले में किसानों को यूरिया की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रबी की फसल के लिए किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा है जिस कारण किसान गेंहू की फसल की बुबाई नहीं कर पा रहे हैं।

#WATCH Madhya Pradesh: Scuffle broke out between farmers allegedly over shortage of urea , in Ashok Nagar, today. pic.twitter.com/C1hfnESHvJ