मध्यप्रदेश: भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा, पहली बार सांसद बने नेता को सौंपी गई जिम्मेदारी

भोपाल. मध्यप्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष बन गया है। खजुराहो से सांसद विष्णुदत्त शर्मा को मध्यप्रदेश भाजपा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। विष्णुदत्त शर्मा को राकेश सिंह की जगह पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार सांसद बने हैं।

