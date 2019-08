Zomato ने मुस्लिम डिलीवरी ब्वॉय से भिजवाया खाना, हिंदू ग्राहक ने धर्म पूछ लौटाया तो जोमैटो ने सिखाया सबक

भोपाल. खाना का ऐसे तो कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन मध्यप्रदेश के एक युवक ने जब जोमैटो ( Zomato ) से खाना बुक किया तो मुस्लिम ब्वॉय ( muslim delivery boy ) खाना डिलीवरी करने पहुंचे। लेकिन हिंदू ग्राहक ने डिलीवरी ब्वॉय का धर्म पूछकर खाना लेने से मना कर दिया। खाना लौटाने वाले युवक का नाम अमित शुक्ल है। हालांकि जोमैटो ने भी युवक के इस ऐतराज पर जवाब दिया है।

अमित शुक्ल ने जिस ट्विटर हैंडल से जोमैटो को ट्वीट किया है। उस पर एड्रेस मध्यप्रदेश जबलपुर लिखा हुआ है। अमित शुक्ल ने सावन होने की वजह से मुस्लिम ब्वॉय से खाने की डिलीवरी लेने से मना कर दिया। उसने ऑर्डर कैंसिल कर जोमैटो से रिफंड की मांग की। लेकिन जोमैटो ने रिफंड देने से मना कर दिया।

Just cancelled an order on @ZomatoIN they allocated a non hindu rider for my food they said they can't change rider and can't refund on cancellation I said you can't force me to take a delivery I don't want don't refund just cancel