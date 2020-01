प्रमोदिनी की लव स्टोरी के आगे फीकी है 'छपाक'!

Chhapak: तब वह सिर्फ 16 साल की थी, इंटर में पढ़ती थी। अद्र्धसैनिक बल के कैंप का जवान उस पर मर मिटा था। जबकि प्रमोदिनी राउल उसे बिलकुल पसंद नहीं करती थी (Pramodini did not like her at all)। उसने भी ठान ली थी कि तुम मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होने दूंगा (If you are not mine i will not let anyone be)। एक दिन उसने मोटर साइकिल से अपने किसी दोस्त के साथ आकर अचानक प्रमोदिनी को तेजाब से नहला दिया (Gave Pramodini an acid attack).