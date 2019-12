सामूहिक दुष्कर्म व हत्याओं से देश-समाज आखिर कब तक होता रहेगा शर्मसार

भुवनेश्वर: देश में लगता है अपराधियों में डर खत्म ( Fear gone in criminals ) हो गया है। देश की सरकारें और उनका पुलिस तंत्र महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम ( Govt and police failure ) साबित होने लगी हैं। एक के बाद एक सामूहिक बलात्कार और हत्याओं ( Group rape and murder ) की खबरों से महिलाएं दहशत में हैं। देश को शर्मसार करने वाले घटनाओं की मानो बाढ़ आ गई हो। हैदराबाद के टोंक और उसके बाद पुरी की घटनाओं ने देश के सामने सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर सभ्य कहलाए जाने वाले समाज में यह सब क्यों हो रहा है, क्यों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं। क्यों किसी को पुलिस और कानून का खौफ नही रह गया है। ऐसी घृणित वारदातों के बाद देश की लगातार बिगड़ती छवि के लिए आखिर किसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। कब तक सरकारें अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती रहेंगी। सरकारों का काम क्या सिर्फ कानून बनाने तक सीमित रह गया है।

पुलिस क्वार्टर में हुआ था गैंग रेप

हैदराबाद में रेप व हत्या की घटना के तीन दिन बाद पुरी की घटना ने दहला दिया है। पुरी गैंगरेप के दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया। आईजी के अनुसार इस मामले मे बीस दिन के भीतर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिए जाएंगे। गैंगरेप पुलिस क्वार्टर में किया गया जिसमें एक सिपाही भी वांछित था।

पुलिसकर्मी भी था शाामिल

घटना के अनुसार सोमवार को बालिका निमपारा से काकटपुर जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी कि तभी एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उसमें बैठे चार लोगों ने बालिका को गाड़ी मे बैठाकर घर छोडऩे को कहा। उसके मना करने पर उसे दबोचकर जबरन बैठा लिया। यहां आरोपी उसे पुलिस क्वाटज़्र में ले गए। पीडि़ता का आरोप है कि उससे दो लोगों ने बारी-बारी से रेप किया। थाना कुम्भरापड़ा में दर्ज पीडि़ता की शिकायत पर गिरफ्तारी कर ली गई। रेप में लिप्त सिपाही जितेंद्र सेठी बताया जाता है।