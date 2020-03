जगन्नाथ रथयात्रा पर Coronavirus का साया, हो सकती है स्थगित, ओडिशा के 14 जिले लॉकडाउन

कोरोना वायरस के कारण श्रीजगन्नाथ मंदिर पुरी में भक्तों के प्रवेश पर 20 मार्च से 31 मार्च तक (Puri Jagannath Yatra 2020 May Be Postponed Due To Coronavirus) रोक लगी है...