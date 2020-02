Video: चलती ट्रेन से गिरी महिला, RPF जवान ने यूं बचाई जान

भुवनेश्वर: रेल में चढ़ते या उतरते समय जरा सी भी लापरवाही की वजह से हम बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब लोगों को ऐसा करने पर अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। ताजा मामला ओडिशा से सामने आया है। एक महिला चलती ट्रेन से गिर गई। वह ट्रेन प्लेटफॉर्म के बीच फंसने ही वाली थी इससे पहले एक आरपीएफ जवान ने उसे बचा लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है। इसके देखने वाले जवान की बहादुरी की दात देते नहीं थक रहे हैं।

#WATCH Odisha: A woman passenger fell down in the gap between platform and train while she was trying to board a running train at Bhubaneswar Railway Station today. She was rescued by an RPF constable. pic.twitter.com/Xmi8Yg6qhK