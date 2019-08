बीकानेर : दोस्त ही ले भागा 63 हजार रुपए लेकर

Friends only ran away with 63 thousand rupees : बीकानेर. दोस्त की मदद करना एक युवक को भारी पड़ गया। आरोपी दोस्त के साठ हजार से अधिक रुपए लेकर फरार हो गया। पीडि़त युवक ने जब उससे रुपए लौटाने को कहा तो उसने टांगे तोड़ देने की धमकी दी।