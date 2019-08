बीकानेर : लीलण एक्सप्रेस को चलाएंगे मेड़ता रोड बाइपास से, बचेगा समय

Leelan Express will run from Merta Road bypass, time will be saved: बीकानेर. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रेलवे ने बीकानेर से जयुपर के बीच चलने वाली लीलण एक्सप्रेस ट्रेन को मेड़ता से बाइपास चलाने का निर्णय किया है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी।