सरकारी नौकरी : Maharaja Ganga Singh University में प्रोफेसर पदों के लिए एक और मौका, अब इस तिथि तक करें अप्लाई

ऐसे करें अप्लाई

इन पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 15 मार्च (रात 11.59 बजे) तक यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mgsubikaneræ÷.ac.in पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी आवेदन फॉर्म की हार्ड कॉपी सभी जरूरी दस्तावेज के साथ 22 मार्च (शाम 5 बजे) तक इस पते पर भेज दें : “The Registrar, Maharaja Ganga Singh University, N.H. 11, Jaisalmer Road, Bikaner-334004. लिफाफे पर “Application for the post of ________________________________’’ भी लिखना होगा।