बीकानेर : नोखा में देर रात बोलेरो लूट ले गए बदमाश

बीकानेर. नोखा तहसील क्षेत्र में देर रात कार में आए लुटेरों ने एक बोलेरो जीप लूट ले गए। इस घटना की जानकारी मिलते ही नोखा पुलिस सक्रिय हो गई और आस-पास नाकाबंद करवा दी।