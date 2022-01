रेट्रो बाइक Yezdi के टीजर पर आनंद महिंद्रा ने दिया जबरदस्त कैप्शन, कहा हमें नहीं है कुछ लिखने की जरूरत

बताते चलें, कि आगामी Yezdi बाइक को रोड किंग कहा जा सकता है, जिसे हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है।

फिलहाल, कंपनी के को-फाउंडर अनुपम थरेजा ने Yezdi बाइक का एक टीजर जारी किया। जिसे अपने सोशल मीडिया पेज पर रिपोस्ट करते हुए आनंद महिंद्रा ने जबरदस्त कैप्शन दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक आनंद महिंद्रा ने अपने Twitter अकाउंट पर इस बाइक के टीजर के साथ लिखा कि Why add any comment when the intention is to tease…? यानी अगर आप सिर्फ टीजर को दुनिया को दिखाना चाहते हैं, तो कोई भी कंमेट करने की क्या जरूरत है।