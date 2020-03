आपकी बाइक को चोरी होने से बचाएंगे ये Anti Theft Device, कीमत भी है बेहद कम

नई दिल्ली: आजकल लोग जब भी कहीं पर बाइक पार करते हैं तो लॉक लगाने के बावजूद उन्हें बाइक चोरी का डर सताता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाइक चोर आजकल आसानी से लॉक तोड़ देते हैं और बाइक को लेकर गायब हो जाते हैं।



लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को देखते हुए अब कुछ कंपनियों ने ऐसे anti-theft डिवाइस ( Bike Anti Theft gadget ) तैयार किए हैं जो आपकी बाइक को चोरी होने से तो बच आते ही हैं साथ ही इन्हें खरीदना भी आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ एंटी थेफ्ट डिवाइसेज ( Bike safety ty Device ) के बारे में बताएंगे जिनकी कीमत बेहद कम है।



Autostark motorcycle/bike alarm security system



इस सिस्टम की कीमत ₹740।आप इसे मैकेनिक की मदद से अपनी बाइक में लगवा सकते हैं यह सिस्टम बेहद खास है क्योंकि बाइक चोरी होने की स्थिति में यह बाइक का इग्निशन बंद कर देता है साथ ही पावर काट देता है जिससे चोर से लेकर भाग ना सके।



Andride motorcycle/bike alarm security system



इस सिस्टम की कीमत ₹799 है और जब भी कोई आपकी बाइक चुराने की कोशिश करता है तो यह सिस्टम आवाज निकालने लगता है या कहें सायरन बजाने लगता है इसमें आपको रिमोट मिलता है जिससे आप बाइक को लॉक कर सकते हैं।



Autofy universal anti-theft alarm system



इस सिस्टम की कीमत ₹886 है। इस सिस्टम में मोशन सेंसर लगा रहता है और कोई भी अगर आपकी बाइक को छूने की कोशिश करता है तो यह सिस्टम आपकी बाइक लॉक कर देता है सायरन बजाने लगता है साथ ही बाइक की लोकेशन भी बताता है।



Shop for you anti theft security system alarm



महज ₹700 का यह सिस्टम आपकी बाइक को चोरी होने से बचाता है। यह सिस्टम बेहद सेंसिटिव होता है और बाइक लॉक होने के बाद अगर कोई भी गतिविधि होती है तो यह सिस्टम अलार्म बजाने लगता है।



Auto powerz bike security and alarm system



यह सिक्योरिटी सिस्टम गीयर्ड और नॉन गेट टू व्हीलर्स के लिए मार्केट में मौजूद है। बाइक चोरी होने की स्थिति में यह सिस्टम 100 से भी ज्यादा तरह की आवाजें करता है जिससे बाइक मालिक को पता चल जाता है। इसके साथ ही यह सिस्टम आपके वह कल को लोकेट करता है साथ ही आप अपने वाहन को रिमोट कंट्रोल से बंद कर सकते हैं। इस सिस्टम की कीमत ₹749 है।