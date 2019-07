POLITICS / प्रदेश सरकार के वादाखिलाफी के विरुद्ध भाजपाई बैठे धरने पर, बिजली कटौती , अराजकता जैसे कई मुद्दों को उठाया

शयामा प्रसाद मुख़र्जी चौक में बैठे धरने पर, कहना है की राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अराजकता का बन गया है माहौल (BJP on strike) (strike against congress in CG) (BJP vs Congress) (protest against Bhupesh Baghel)