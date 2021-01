युवती पहुंची थाने, कहा- शादी का झांसा देकर दो साल तक शारीरिक संबंध और अब कर रहा मना

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के मस्तूरी क्षेत्र में युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म (Girl raped for 2 years by pretending to marrige) के दो मामले सामने आए है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जुर्म दर्ज कर आरोपित की तलाश कर रही है। पीड़ित युवती ने बताया कि साल अक्टूबर 2018 में युवती की पहचान पेंड्रा निवासी युवक योगेश रजक(26 वर्ष) से हुई थी। जान पहचान के बाद युवक उससे फोन पर बात करने लगा। इसके बाद युवक ने उसे शादी करने का झांसा दिया। युवती उसकी बातों में आ गई।

इसके बाद युवक ने उसके साथ दुष्कर्म (Girl raped) किया। बाद में शादी के लिए कहने पर युवक मुकर गया। वहीं, एक अन्य मामले में युवती ने बताया कि एक साल पहले उसकी पहचान चिरमिरी निवासी जितेंद्र धीवर से हुई थी। इसके बाद युवक उससे फोन पर बातें करने लगा। इसी बीच युवक ने उससे शादी (pretending to marrige) करने की बात कही। बाद में युवक उसके गांव भी आने लगा। इसी दौरान उसने युवती के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद युवक ने शादी से इंकार कर दिया। पीडि़त की शिकायत पर मस्तूरी पुलिस जुर्म दर्ज कर आरोपित की तलाश कर रही है।

लगातार बढ़ रहा अपराध

छत्तीसगढ़ में लगातार क्राइम बढ़ रहा है। कल बिलासपुर में ही 11 जुआरी पकड़ाए है।अपराधियों के मन से पुलिस का डर ख़त्म हो गया है। बुधवार को कोटा पुलिस ने नेवरा के पडिय़ाईन तालाब के पास दबिश देकर 11 जुआरियों को पकड़ा है। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 11 हजार 842 स्र्पये व मौके से चार मोटर साइकिल जब्त कर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है।