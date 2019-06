आग की लपटों में फंसी थी मां-बेटी, दुधमुंही बच्ची के साथ मौत के मुंह में समा गई महिला, जिसने भी देखा मंजर रह गया सन्न

आग लगने से (fire in home)एक घर में मां-बेटी(mother death with child) की दर्दनाक मौत हो गई। घर का दरवाजा अंदर से बंद था ग्रामीण जब तक दरवाजा तोड़ते तब तक काफी देर हो चुकी थी, (death in fire live), (Mother's death with innocent child),(Mother daughter's death),(Mother daughter dies due to fire)