बिलासपुर से प्रयागराज, जबलपुर व भोपाल की फ्लाइट जल्द, केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी

बिलासपुर. केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Union Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri) ने ट्वीट करके सूचना दी है कि बिलासपुर से जल्द ही प्रयागराज, जबलपुर और भोपाल की फ्लाइट (New flight from Bilaspur to Prayagraj) शुरू होंगी। क्षेत्रीय सांसद अरुण साव ने इस संबंध में मंत्री व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन अनुज अग्रवाल से भेंट की।

स्पेशल चार्ज के नाम पर यात्रियों से अतिरिक्त वसूली कर रहा है रेलवे, हाईकोर्ट में दिए जवाब से हुआ खुलासा

इस दौरान केंद्रीय मंत्री पुरी ने सांसद साव को बताया कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के अंतर्गत 31 करोड़ रुपए खर्च कर बिलासाबाई केवटिन एयरपोर्ट चकरभाठा को अपग्रेड किया गया है। एक महीने में ही एआरसी-3 सी लाइसेंस भी जारी कर दिया गया है। अब भोपाल-प्रयागराज-जबलपुर रुट पर हवाई सेवा प्रारंभ किए जाने की तैयारी है। भविष्य में यात्रियों का अच्छा रिस्पांस मिलने पर अन्य एयरलाइंस कंपनियां भी आकर्षित होंगी, जिससे महानगरों के लिए सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के पूरक और विशेष परीक्षा का टाइम टेबल घोषित, यहां देखिए डिटेल

सांसद साव ने पुरी से डीवीओआर एवं एचपीडीएमई की मांग भी की है। वहीं इस ट्वीट का हवाई सेवा संघर्ष समिति बिलासपुर ने यह कहते हुए विरोध किया है कि पिछली बार भी केंद्रीय मंत्री ने इस संबंध में ट्वीट किया था, लेकिन आज तक विमान नहीं उड़ सके हैं। समिति ने मांग की है कि इसमें समयसीमा दी गई होती तो इसकी विश्वसनीयता और बढ़ जाती।