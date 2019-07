आज है अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस, जानिए क्याें मनाया जाता है

लोगों को नशे से मुक्त कराने और उन्हें जागरुक करने के उद्देश्य से दुनियाभर में हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस ( इंटरनेशनल डे अगेन्स्ट ड्र्ग अब्यूस एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ) के रूप में मनाया जाता है।इस दिन लाेगाें काे नशे, उसके कु्प्रभाव, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध व्यापार के प्रति जागरुक किया जाता है।

international day against drug abuse and Illicit Trafficking

दुनियाभर में नशली दवाओं या पदार्थों का सेवन करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते देख संयुक्त राष्ट्र ने 7 दिसंबर 1987 को अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाने की घोषणा की थी।

दुनियाभर में इस दिन विभिन्न समुदायों और संगठनाें के लोगों द्वारा नशीली दवाओं के प्रति क्षेत्रीय स्तर लोगों को जागरुक करने के लिए कर्इ तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं।जिसके अंतर्गत लाेगाें काे घर-घर जाकर या सामूहिक सभा बुलाकर नशीले पदार्थों से होने वाले नुकसान और खतरों के बारे में बताया जाता है।

हर साल बदलती है थीम -

26 जून 2019 काे मनाए जा रहे अंतरराष्ट्रीय नशा निषेध दिवस की थीम ‘न्याय के लिए स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के लिए न्याय’ ( Health for justice and justice for health) है।इस थीम का उद्देश्य लाेगाें काे अपनी सेहत के साथ न्याय करने के लिए प्रेरित करता है।