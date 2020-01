Stay Fit After 40: सेहतमंद रहने के लिए चालीस के बाद अपनाएं ये फिटनेस मंत्र

Stay Fit After 40 In Hindi : क्या आप 40 साल के हो गए हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं? तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो अपनी जीवनशैली में कुछ सामान्य बदलाव कर अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं...

Stay Fit After 40 In Hindi: क्या आप 40 साल के हो गए हैं और अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं? तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो अपनी जीवनशैली में कुछ सामान्य बदलाव कर अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं। ये बदलाव आपको हृदय रोग, शारीरिक शक्ति की कमी, अवसाद और कमजोर इम्यूनिटी जैसी समस्याओं से दूर रखने में मददगार होंगे। आइए जानते है लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव आपको लम्बी उम्र में भी फिट ( Fit After 40 ) रखेंगे :-

पसीना बहाओ ( Workout Daily )

अपनी दिनचर्या में रोज 30 मिनट का वर्कआउट शामिल करना आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देगा, आपकी मांसपेशियों को मजबूत करेगा, साथ ही यह आपके इम्यून सिस्टम और स्टैमिना को बूस्ट करेगा। इसके लिए आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर भी कुछ आसान बॉडी-वेट एक्सरसाइज जैसे स्क्वैट्स, लंग्स, पुश-अप्स आदि कर सकते हैं। इन से चोट लगने का खतरा भी नहीं रहता।

पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम लें ( Intake Protein And Calcium Diet )

40 की उम्र के बाद आपके शरीर को प्रोटिन और कैल्शियम की खास जरूरत होती है। इसलिए आपको अपनी डाइट में संतुलित तौर प्रोटिन और कैल्शियम शामिल करना चाहिए। यह आपके शरीर को पोषण देने, खासकर हड्डियों और दिमागी सेहत को फायदा पहुंचाने का काम करता है। प्रोटीन से भरपूर कुछ स्रोत मछली, अंडे, लीन मीट, सोया उत्पाद आदि हैं। इसके अलावा, मजबूत हड्डियों को बनाए रखने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी का भरपूर सेवन करें। डेयरी एक अच्छा स्रोत है।



तनाव दूर रखें ( Avoid Stress )

बढ़ती उम्र में तनाव ज्यादा हानिकारक हो सकता है, यह उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मसल्स लॉस, कमजोर इम्यून सिस्टम का कारण बन सकता है। हालांकि, जीवन शैली में कुछ आसान परिवर्तन आपको हल्के तनाव से निपटने में मदद कर सकते हैं। आप तनाव से दूर रहने के लिए ध्यान, योग, पैदल चलना आदि अपना सकते हैं।

अच्छी नींद लें ( Sleep Well )

नींद की कमी या खराब नींद कई स्वास्थ्य मुद्दों जैसे सिरदर्द, मधुमेह, अपच और यहां तक कि स्ट्रोक को आमंत्रित कर सकती है। जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपको अपनी नींद की गुणवत्ता पर ध्यान देने की जरूरत है। हर रात 7-9 घंटे की नींद लें। यदि आपको नींद आने में कठिनाई होती है, तो अपने चिकित्सक या नींद विशेषज्ञ से जल्द से जल्द बात करें।

नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए जाएं ( Go for regular health check-ups )

40 के बाद आपको नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच करानी चाहिए। क्योंकि बढ़ती उम्र में कमजोर आंखें, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी समस्याएं हो सकती है। और नियमित जांच समय पर इनका इलाज लेने में सहायक होती है।