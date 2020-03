जापान के एक थिएटेर ने बंद होने से पहले दर्शकों को दिखाई '3 Idiots', सालों बाद भी रहा हाउसफुल

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ( Aamir khan ) की फिल्म '3 इडियट्स' ( 3 Idiots ) को रिलीज़ हुए करीबन 10 साल हो गए हैं। लेकिन आज भी इस फिल्म को चाहने वालों की संख्या घटी नहीं बल्कि बढ़ी है। इस फिल्म का क्रेज भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में देखा गया है। ताइवान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, चीन और जापान जैसे देश शामिल है। इस फिल्म ने बच्चों और उनके माता-पिता के लिए एक अहम संदेश दिया था। फिल्म में बच्चों पर भविष्य निर्माण का तनाव ना बनाते हुए उनका मनपंसदीदा कार्य को ही बढ़ावा देने का संदेश दिया था।

इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जापान में स्थित एक थियेटर जिसका नाम ओसाका है। ये थिएटर किसी वजह से हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है था। वहीं खास बात ये रही कि थिएटर को बंद करने से पहले '3 इडियट्स' को दिखाने का फैसला लिया गया। इस सिनेमाघर की आखिरी फिल्म के रूप में दर्शकों ने इस फिल्म को देखा। थिएटर के आयोजकों ने इस बात की जानकारी देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, ‘The Last Show Of Fuse Line Cinemas’ 15:30 times today “It Will Be Fine” 131 Guests! It is house full!

Thank you!

बता दें कि 2013 में राजकुमार हिरानी ( Rajkumar Irani ) की फिल्म '3 इडिट्स' ( 3 Idiots ) को जापान में रिलीज़ किया था। तब भी इस फिल्म का शो हाउसफुल था। इस फिल्म को 25 दिसंबर 2009 को रिलीज़ किया था। इस फिल्म में आमिर खान ( Aamir Khan ) संग, करीना कपूर खान ( Kareena Kapoor Khan ), बोमन ईरानी ( Boman Irani ), आर माधवन ( R Madhavan ) और शरमन जोशी ( Sharman Joshi ) मुख्य किरदार में नज़र आए।