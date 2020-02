रहमान ने किया खुलासा, कहा- मेरी नई मूवी में पाकिस्तानी एक्टर्स को लेने से किया था मना, लेकिन निर्देशक ने...

मुंबई। भारतीय सिमेमा जगत के जाने-माने संगीतकार और आस्कर विजेता ए आर रहमान की फिल्म '99 सांग्स' का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ट्रेलर लॉन्च इवेंट पर रहमान ने एक मजेदार किस्से का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि निर्देशक को उन्होंने मना किया था कि इस मूवी में किसी पाकिस्तानी कलाकार को ना लें। इसके बावजूद वह 3 पाकिस्तानी कलाकारों को चुन आए।

रहमान ने मीडिया से रूबरू होते हुए कलाकार चुनने को लेकर अपनी बात कही। संगीतकार ने कहा कि उन्होंने जब मूवी के लिए कास्टिंग शुरू की थी तब ही निर्देशक को बता दिया था कि उस समय भारत—पाक के बीच तनाव चल रहा था। इसलिए किसी पाकिस्तानी कलाकार को मूवी में ना लें। हालांकि निर्देशक ने 3 कलाकारों को चुन लिया था। तब भी दोनों की बातचीत में यही रहा कि ये कलाकार ना हों। आखिरकार रहमान के समझाने पर भारतीय कलाकार ही चुने गए।

आपको बता दें कि '99 songs' मूवी के गाने डॉल्‍बी एटमॉस में रिलीज किण् गए हैं। निर्माता-लेखक के तौर पर यह उनकी पहली फिल्‍म है और नवोदित निर्देशक विश्‍वेश कृष्‍णमूर्ति की भी यह पहली फिल्‍म है। पन्द्रह गानों वाली इस फिल्‍म को तीन भाषाओं हिन्‍दी, तमिल और तेलुगू में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में एक नए चेहरे इहान भट्ट को भी लॉन्‍च किया जाएगा।

An ode to all the artists in the world 🌍, here is the trailer of #99Songs . #musicismagic #99SongsTheMovie #theatreexperience https://t.co/kHLeY6VYN5 @YM_Movies @jiostudios @JioCinema @idealentinc @sonymusicindia

