AR Rahman का बड़ा खुलासा: बॉलीवुड का एक गैंग झूठी अफवाहे फैलाकर मुझे काम मिलने से रोक रहा है

नई दिल्ली | ऑस्कर विजेता कम्पोजर एआर रहमान (AR Rahman) की रिसेन्ट फिल्म दिल बेचारा रिलीज के म्यूजिक (Dil Bechara music) को काफी सराहा जा रहा है। हाल ही में उनसे कम काम करने को लेकर सवाल किया गया। रहमान ने बड़ा खुलासा (AR Rahman shocking revealation) करते हुए बताया कि बॉलीवुड का एक गैंग उन्हें काम नहीं मिलने दे रहा है। उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इससे पहले कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इस तरह के खुलासे कर चुकी हैं कि आउटसाइडर्स के लिए ग्रुप बनाकर बॉलीवुड माफिया (Bollywood Mafia) काम नहीं मिलने देते हैं। अब रहमान ने भी खुद को लेकर इस तरह की चौंकाने वाली बात बताई है।

हाल ही में रेडियो मिर्ची से बात करते हुए रहमान से जब पूछा गया कि तमिल सिनेमा के मुकाबले हिंदी फिल्म्स में कम काम क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं अच्छी फिल्मों को मना नहीं करता लेकिन मुझे लगता है कि एक गैंग है जो गलतफहमियों की वजह से गलत अफवाहें फैला (Rahman told spreading some false rumours) रहा है। उन्होंने मुकेश छाबड़ा (Mukesh Chhabra) के साथ हाल ही का एक वाक्या बताते हुए कहा कि जब वो मेरे पास आया, मैंने उसे चार गाने दो दिन में दिए। उसने मुझे बताया कि सर बहुत सारे लोग कह रहे हैं वहां मत जाओ और उन्होंने मुझे कहानियों पर कहानियां सुनाईं। मैंने वो सुना और मुझे समझ में आया कि तभी मुझे कम काम मिल रहा है। क्यों मेरे पास अच्छी फिल्में नहीं आ रही हैं। एक पूरा गैंग है जो मेरे खिलाफ काम कर रहा (AR Rahman told a gang stopping him getting work) है, जबकि उनको ये पता भी नहीं है कि वो दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं।

रहमान ने आगे कहा कि लोग मुझे उम्मीद रखते हैं लेकिन वो चीजों को रोक रहे हैं। ठीक है मुझे किस्मत पर भरोसा (Rahman told believe in destiny) है। मुझे लगता है कि सबकुछ भगवान के जरिए आता है। तो फिलहाल मैं अपनी फिल्में ले रहा हूं और कई काम भी कर रहा हूं। लेकिन आप सभी लोगों का स्वागत (Rahman asked work) है। आप आइए, खूबसूरत फिल्मे बनाइए। बता दें कि रहमान स्वदेश, दिल से, रॉक्सटार जैसी कई फिल्मों में बेहतरीन म्यूजिक दे चुके हैं।