coronavirous के बीच शूटिंग के लिए तुर्की पहुंचे Aamir Khan, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ीं धज्जियां

नई दिल्ली। पूरे देश में कोरोनावायरस(coronavirous) अब तेजी से बढ़ता जा रहा है कई तरह की सावधानियां बरतने के बाद भी लोग इस महामारी की गिरफ्त से बच नही पा रहे हैं। लेकिन तेजी से फैल रही इस महामारी के बीच भी लोगों नें अपनी दिनचर्यानुसार काम करने शुरू कर दिए है। इन्हीं के बीच फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई है। कई महिनों से अधर पर लटकी आमिर खान (Aamir Khan Lal Singh Chaddha) की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग भी अब काफी हद तक पूरी हो चुकी है कुछ बची शूटिंग (Lal Singh Chaddha Film Shooting) के लिए इस फिल्म की टीम तुर्की जा पंहुची है। आमिर खान (aamir Khan Upcoming Film) को तुर्की में देख फैंस भी काफी उत्साहित होकर उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। जिसके वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। तुर्की पहुंचते ही आमिर खान (aamir Khan share pics) के साथ फोटोज के लिए फैंस ने उन्हें घेर लिया।
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Aamir Khan’la 12-15 saat setinde vakit geçirdim ve karekteri sebebiyle kimseyi kırmaz bunu gördüm ve fotoğraf çekilir. Lütfen sosyal mesafenizi koruyun kendinizide onuda tehlikeye atmayın. Maskenizi takın sakin olun. Size söz veriyorum sizi kırmayacak ve fotoğraf çekilecektir 🙏🏻 Bu gidişle Aamir Khan’ın nerde olduğunu paylaşmaya son vermeyi düşünüyorum özellikle Adana ve İstanbula gelişini... Yorumlarınızı bekliyorum🙏🏻 #KatrinaKaif #kareenakapoor #sanyamalhotra #followforfollow #aamirkhan #anushkasharma #bollywood #ranveersingh #imrankhan #dishapatani #parineetichopra #varundhawan #shahidkapoor #sonamkapoor #salmankhan #shahrukhkhan #sidharthmalhotra #aliaabhatt #keşfet #followme #bollywood #india #mumbai #kiranrao #ranbirkapoor #amitabhbachchan #KatrinaKaif #kareenakapoor #sanyamalhotra #followforfollow #anushkasharma #bollywood #ranveersingh #imrankhan #dishapatani #parineetichopra #varundhawan #shahidkapoor #sonamkapoor #salmankhan #shahrukhkhan #sidharthmalhotra
वायरल हो रहे वीडियो और फोटोज में आमिर खान व्हाइट टी-शर्ट पहने नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसी तस्वीर में मास्क लगाया हुआ है तो किसी में उन्होनें मास्क को भी मुंह से हटा लिया है। इसी तरह से उमड़ती भीड़ में से कुछ लोगों के चेहरे बिना मास्क के भी नजर आए हैं।
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Düşünsene dünyaca ünlü bir insansın, ultra lüx siyah VİP aracı yerine normal bir servis aracıyla geliyorsun otele ❣️ #KatrinaKaif #kareenakapoor #sanyamalhotra #followforfollow #aamirkhan #anushkasharma #bollywood #ranveersingh #imrankhan #dishapatani #parineetichopra #varundhawan #shahidkapoor #sonamkapoor #salmankhan #shahrukhkhan #sidharthmalhotra #aliaabhatt #keşfet #followme #bollywood #india #mumbai #kiranrao #ranbirkapoor #amitabhbachchan #KatrinaKaif #kareenakapoor #sanyamalhotra #followforfollow #anushkasharma #bollywood #ranveersingh #imrankhan #dishapatani #parineetichopra #varundhawan #shahidkapoor #sonamkapoor #salmankhan #shahrukhkhan #sidharthmalhotra
इनके बीच आमिर खान भी अपने फैंस के साथ पोज देने के लिए ऐसे उत्साहित हो गए ही कि सोशल डिस्टेंसिंग(Social distancing) की धज्जियां भी उड़ते हुए देखी गई। एक्टर को देख फैंस काफी एक्साइटेड थे फैंस की एक्साइटमेंट आप तस्वीरों और वीडियोज में देख सकते हैं।
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Dün gündüz çekilen resim😔 Niğde demirkazık dağı! . . . . . #aamirkhan #mrperfectionist #keşfet #followme #bollywood #india #mumbai #kiranrao #ranbirkapoor #amitabhbachchan #KatrinaKaif #kareenakapoor #sanyamalhotra #followforfollow #anushkasharma #ranveersingh #imrankhan #dishapatani #parineetichopra #varundhawan #shahidkapoor #sonamkapoor #salmankhan #shahrukhkhan #sidharthmalhotra #aliaabhatt #katrinakaif #jacquelinefernandez #akshaykumar
बतां दे कि यह फिल्म हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म फॉरेस्ट गंप की हिंदी रीमेक है लॉकडाउन से पहले, इस फिल्म की शूंटिग चंडीगढ़ और कोलकाता में हो चुकी है। अभी जब स्थिति थोड़ी नॉर्मल हुई है तो एक्टर तुर्की की ओर रवाना हो गए।
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Yemek yediği sıra fotoğraf çekilmek için gelen hayranını kırmayıp ayağa kalkıp poz veren bir insana hayran olmamak elde değil. Lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim bu adama zarar vermeyelim ülkemizde pişman olmasın 😷 ❣️🇹🇷 #KatrinaKaif #kareenakapoor #sanyamalhotra #followforfollow #aamirkhan #anushkasharma #bollywood #ranveersingh #imrankhan #dishapatani #parineetichopra #varundhawan #shahidkapoor #sonamkapoor #salmankhan #shahrukhkhan #sidharthmalhotra #aliaabhatt #keşfet #followme #bollywood #india #mumbai #kiranrao #ranbirkapoor #amitabhbachchan #KatrinaKaif #kareenakapoor #sanyamalhotra #followforfollow #anushkasharma #bollywood #ranveersingh #imrankhan #dishapatani #parineetichopra #varundhawan #shahidkapoor #sonamkapoor #salmankhan #shahrukhkhan #sidharthmalhotra
इस फिल्म में करीना कपूर खान भी अहम रोल में हैं। वो आमिर खान की गर्लफ्रेंड का किरदार निभाएंगी. फिल्म से आमिर और करीना का लुक पोस्टर रिलीज कर दिए गए हैं। फिल्म में मोना सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी।