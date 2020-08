Aamir Khan फिल्म 'Lal Singh Chaddha' की शूटिंग के लिए पहुंचे टर्की, मूवी के कई सीन्स को किया जाएगा शूट

नई दिल्ली। बॉलीवुड में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर आमिर खान ( Aamir khan ) जल्द ही अपनी नई फिल्म के साथ नज़र आने वाले हैं। फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' ( Lal Singh Chaddha ) में आपको आमिर एक अलग ही किरदार में नज़र आने वाले हैं। वैसे तो यह फिल्म इसी साल यानी कि 2020 के आखिरी महीने दिसंबर में रिलीज़ होनी थी, लेकिन महामारी कोरोनावायरस ( Coroanvirus ) की वजह से शूटिंग को बीच में ही रोकना पड़ा। जिसके बाद अब फिर से फिल्म की शूटिगं को शुरू ( Restart movie shootings ) करने का प्लान किया गया है। जिसके लिए टर्की की लोकेशन को चुना गया है। सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट ( Aamir Khan Spot at Airport ) पर स्पॉट हुए आमिर खान की तस्वीर काफी वायरल हो रही है।

फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' ( Aamir Khan Reached Turkey For Shoot ) की शूटिंग के लिए टर्की पहुंचे आमिर खान की जो तस्वीरें सोशल मीडिया के माध्यम से सामने ( Aamir Khan viral photos ) आ रही हैं। उसमें टर्की विजिट करना बताया जा रहा है। तस्वीरों में अभिनतेा मुंह पर मास्क पहने नज़र आ रहे हैं। बता दें फिल्म की शूटिंग के लिए टर्की सरकार से पहले ( Turkey governmentgovernment has approved the shooting of the film ) मंजूरी ली गई है। खबरों के अनुसार फिल्म की शूटिंग को पूरा करने में तुर्की मंत्रालय ( Turkey Ministry ) उनकी मदद करेगा। आमिर का इस तरह टर्की जाने के पीछे की वजह भारत में कोरोवायरस ( Coronavirus Spread in India ) का तेजी से फैलाना बताया जा रहा है। जिसकी वजह से उन्होंने भारत में शूटिंग करना सही नहीं समझा।

वैसे लॉकडाउन से पहले इस फिल्म के कई राज्यों में शूटिंग हो चुकी थी। जिसमें चड़ीगढ़ ( Chandigarh ), अमृतसर ( Amrtisar ), कोलकता ( Kolkata ) आदि राज्य शामिल हैं। इस दौरान आमिर संग एक्ट्रेस करीना कपूर खान ( Kareena Kapoor Khan ) भी नज़र आईं थीं। जो तैमूर ( Kareena went to shoot with Taimur ) संग शूटिंग के लिए चड़ीगढ़ के लिए रवाना हुई थीं। ऐसा कहा जा रहा है फिल्म के कुछ सीन्म को लद्दाख ( Some scenes were also to be shot in Ladakh ) में भी फिल्माने थे, लेकिन भारत और चीन के बीच हुई झड़प ( India and China clash ) के बाद शूटिंग को टालना पड़ा। बता दें आमिर खान ही नहीं बल्कि खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) भी अपनी अपकमिंग फिल्म 'बेलबॉटम' ( Bell Bottom Film ) की शूटिंग को पूरा करने के लिए अमेरिका अपनी टीम संग पहुंच चुके हैं।