सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का Aamir Khan पर फूटा गुस्सा, फिल्म PK से दिवंगत एक्टर के कई सीन्स करवा दिए थे डिलीट! अब आए सामने

नई दिल्ली | बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान (Aamir Khan) की ब्लॉकबस्टर फिल्म पीके (PK) को दर्शकों ने बेहद पसंद किया था। इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड भी कायम किए। आमिर के साथ पीके में अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma)और सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) भी मुख्य रोल में थे। दिवंगत एक्टर का रोल भले ही फिल्म में छोटा था लेकिन वो अपनी मासूमियत से ऑडियंस का दिल जीतने में कामयाब रहे थे। अब इसी फिल्म से सुशांत का एक डिलीटेड सीन सामने आया है जिसके कारण आमिर खान को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है। खबरों के मुताबिक, आमिर ने सुशांत के कई बेहतरीन सीन्स पर कैंची चला दी थी जो अब वायरल हो रहे हैं।

As I sign off today, here's a scene from #PK that never made it to the film. We will never know why.

But I think that this is one of the best performances of #SushanthSinghRajput on screen.

Many of you might have seen it already.

But here it is again.pic.twitter.com/SHo36lYYW7 — Soumyadipta (@Soumyadipta) September 7, 2020

सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म पीके में सरफराज युसूफ का रोल प्ले किया था। जो अनुष्का शर्मा का लव इंटरेस्ट बने थे। फिल्म में सुशांत का किरदार काफी छोटा दिखाया गया था। लेकिन अब कुछ ऐसे सीन्स सामने आ रहे हैं जो फिल्म में नहीं दिखाए गए थे यानी कि इन सीन्स को फिल्म से हटा दिया गया था। सुशांत का जो डिलीटेड सीन (Deleted scenes) सामने आया है उसमें वो अनुष्का के साथ काफी रोमांटिक अंदाज में नजर आ रहे हैं। सुशांत के फैंस पीके से उनके सीन्स काटे जाने को लेकर आमिर खान और डायरेक्टर राजकुमार हिरानी (Rajkumar Hirani) पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं।

बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत फिल्म पीके के लिए बेहद उत्साहित थे। यहां तक कि उन्होंने राजकुमार हिरानी से फीस लेने से भी मना कर दिया था। राजकुमार हिरानी के साथ काम करना सुशांत का सपना था जिसके कारण उन्होंने फीस लेने से इंकार कर दिया था। हालांकि राजकुमार हिरानी ने जबरदस्ती सुशांत को 20 रुपए फीस के रूप में दिए थे। गौरतलब हो कि सुशांत ने भले ही सुपरहिट फिल्म पीके के लिए अपनी फीस ना ली हो लेकिन इसने बॉक्सऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हिरानी की इस फिल्म ने 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था।

Amir Khan got many of scenes deleted. How much did he earn from PK? Sushant a poor actor did it for free. Not even one condolence tweet from him, shame on him. These buddhe want to hang onto fame & money. Sushant overshadowed everybody in this movie in just a couple of scenes. — Roopashri (@roopashr) September 7, 2020