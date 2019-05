सनी लियोनी के जन्मदिन पर उनकी बड़ी ख्वाहिश हुई पूरी, इस सुपरस्टार ने लिखा प्यार भरा मैसेज

बॅालीवुड एक्ट्रेस Sunny Leone ने 13 मई को अपना 38वां Birthday मनाया। इस मौके एक्ट्रेस को कई स्टार्स ने बधाईयां दी। इसी बर्थडे को सनी ने पति डेनियल वेबर और तीनों बच्चों के साथ ही सेलिब्रेट किया। वैसे सनी के लिए ये बर्थडे बेहद खास रहा। ऐसा पहली बार हुआ जब उनके जन्मदिन पर बॅालीवुड के सुपरस्टार Aamir khanने उन्हें बधाई दी।

आमिर खान ने सनी को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा कि 'प्रिय सनी लियोनी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है तुम्हारा दिन अच्छा हो। पूरा साल तुम्हें ढेर सारी खुशियां दे। एक बार फिर से तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं।'

Dear @SunnyLeone , wishing you a very happy birthday. Hope you had a great day. Wishing you a great year ahead, and many happy returns of this very special day. Love. a.

वैसे इतना तो तय है की आमिर खान का ये मैसेज देखकर सनी बेहद खुश हुई होंगी। दरअसल, इसके पीछे की वजह भी खास है। साल 2016 में एक इंटरव्यू के दौरान सनी लियोनी से पिछली जिंदगी को लेकर विवादित सवाल पूछे गए। जिसके बाद आमिर खान ने सनी को सपोर्ट करते हुए कहा था कि उन्हें खुशी होगी वो और सनी एक साथ काम करें। वो पहले जो भी काम करती रही हों इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं है।

I think my heart just dropped seeing this!! Thank you so much for the support. It means the world and beyond to me! https://t.co/ayZmahPcIr