Abhishek Bachchan को ट्रोलिंग से डील करने के लिेए पत्नि Aishwarya Rai ने बताया यह तरीका

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) की ट्रोलिंग (Trolling) के किस्से अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। ट्रोलिंग (Trolling) से डील करने का तरीका अभिषेक बच्चन को उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) ने सिखाया हैं…

अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan) सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिंव रहते हैं। वह अक्सर किसी ने किसी चीज को लेकर ट्रोल होते रहते हैं। लेकिन यह बात भी आप जानते होगे कि अभिषेक बच्चन ट्रोल्स से बिलकुल डरते नहीं हैं बल्कि वह उनकी मुंह बंद कर देते हैं। ट्रोल्स को उनका जवाब अक्सर सुर्खियों में रहता हैं।

