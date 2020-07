बॉलीवुड पर फिर टूटा दुखों का पहाड़, शाहरुख, अक्षय के साथ काम कर चुके डायरेक्टर का 55 साल की उम्र में निधन

बॉलीवुड में एक के बाद दिग्गज सेलिब्रेटीज के निधन का सिलसिला थमने का नाम नहीें ले रहा है। अब एक्शन डायरेक्टर परवेज खान ( parvez khan action director ) का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 55 साल के थे। उन्होंने श्रीराम राधवन के साथ सुपरहिट मूवीज 'अंधाधुन' और 'बदलापुर' में भी काम किया था। परवेज के साथ लंबे से समय से काम कर रहे निशांत खान ने बताया कि सीने दर्द के चलते डायरेक्टर परवेज खान का निधन हो गया। उन्हें सीने में तेज दर्द की शिकायत के चलते मुंबई के रूबी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

