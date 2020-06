Sushant Singh की मौत पर Prakash Raj का छलका दर्द, ट्वीट कर बोलें- 'नेपोटिज्म को नहीं झेल पाया बच्चा'

नई दिल्ली। बॉलीवुड के शानदार अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ( Sushant Singh Rajput ) की मौत से बॉलीवुड में एक घमासान युद्ध छिड़ गया है। नेपोटिज्म ( Nepotism ) को लेकर कई कलाकार अब खुलकर सामने आकर बोलने लगे हैं। यही नहीं कई कलाकर तो खुद का एक्सपीरियंस ( Celebs Shared Experience ) भी शेयर कर बता रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्री उनसे मुंह मोड़ लेती है। लेकिन फिर भी वह सबके साथ सर्वाइव करते हैं। इस बीच अभिनेता प्रकाश राज ( Prakash Raj ) ने सुशांत के देहांत पर शोक जताते हुए एक वीडियो ( Shared Sushant Video ) शेयर किया है। जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

#nepotism I have lived through this .. I have survived ... my wounds are deeper than my flesh ..but this child #SushanthSinghRajput couldn’t.. will WE learn .. will WE really stand up and not let such dreams die .. #justasking pic.twitter.com/Q0ZInSBK6q