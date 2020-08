Amaal Malik को Sharukh Khan फेवरेट हीरो बताना पड़ा भारी, Salman के फैंस बोलें- '#कुत्ता पालो अमालमलिक नही'

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर अक्सर हमने बॉलीवुड सेलेब्स को ट्रोल ( Troll Bollywood celebs ) होते हुए देखा। स्टार्स अपनी कोई पसंद भी शेयर कर दे तो भी उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है। ट्रोलिंग से दुखी होकर कई सेलेब्स ने तो सोशल मीडिया पर को अलविदा तक कह दिया है। तो कई सेलेब्स ऐसे हैं जिन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले शख्स को जेल की हवा तक खिला दी है। अब इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत की मौत ( Sushant Singh Rajput Death ) की वजह से लोगों बॉलीवु़ड इंड्स्ट्री से काफी नाराज़ हैं। सुशांत की मौत के बाद नेपोटिज्म का ज्वलंत ( Nepotism in Bollywood) मुद्दा खड़ा हुआ है। इस बीच मशहूर संगीतकार और सिंगर अमाल मलिक ( Amaal Mallik ) को भी ट्रोलिंग को भी एक छोटी सी बात के लिए ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा।

Aaj duniya ko dikh gaya what is the aukaad of these uneducated #Bhaitards 🤣



It all started with me saying #Srk is my fav actor, and these idiots went crazy.



I respect #SalmanKhan for the launch he gave me, but that doesn’t mean I will take shit from his fans or any one ✌🏻💯 pic.twitter.com/MSWs1h9uTM — Amaal Mallik (@AmaalMallik) August 24, 2020

दरअसल, एक इंटरव्यू के दौरान अमाल मलिक ने कहा कि वह अभिनेता शाहरूख खान ( Shahrukh Khan ) को काफी पसंद करते हुए हैं और वह फैन हैं। अब यह बात सलमान खान ( Salman Khan ) के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्होंने इस बात के लिए ट्विटर पर आकर अमाल खान को जमकर ट्रोल ( Salman's fans troll Amaal Malik ) करना शुरू कर दिया। ट्रोलर्स का कहना है कि सलमान खान ने जिन्होंने उनकी फिल्म 'जय हो' ( Jai Ho ) से अमाल को गाने का पहला मौका दिया था। उन्होंने यह बात कैसे कह दी। यह देखते हुए अमाल भी चुप नहीं नहीं और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- "आज पूरी दुनिया को दिख ही गया होगा कि इन अनपढ़ भाईटार्ड्स की असली औकात क्या है। यह सिलसिला शाहरूख खान को फेवरेट अभिनेता बताने से शुरू हुआ था और ये पागल हो गए।" उन्होंने अपने इस पोस्ट में आगे लिखा वह "सलमान खान की इज्जच करते हैं। वह इस बात से सहमत हैं कि सलमान खान ने उन्हें इंडस्ट्री में लॉन्च किया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सलमान के फैंस की बदसलूकी को सह लेगें।"

Really shocked to see @AmaalMallik using such foul language even for girls..He used even worse language than those trollers..

Never saw any celebrity doing such 3rd class activity on social media platforms..May be he just wanted attention?

But SHAME!#कुत्ता_पालो_अमालमलिक_नही — मालvika💅🏻 (@ThatFakeDpWali) August 24, 2020

Nice to see the #Bhaitards reporting my tweets and deleting theirs 🤣



Hope people make sense out of this, that you can’t force people to change their choices, you have yours I have mine 🙌🏻✌🏻



Kitne Baar Likhna Padega Pata Nahi, Lagta Hain Yeh Log Thakte nahi insult hoke bhi 😱 — Amaal Mallik (@AmaalMallik) August 24, 2020

अमाल का यह ट्वीट देख ट्रोलर्स भड़के ( Trollers angery on Amaal ) गए और उन्हें उनकी भाषा पर ताने सुनाने लगे। एक यूजर ने कमेंट में लिखा- "यह देख वाकई हैरान हो गए हैं अमाल मलिक। तुम महिलाओं के लिए भी ऐसी ही अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो। जिन ट्रोलर्स ने आपको ट्रोल किया है। आपने उनसे भी कई बदत्तर भाषा का प्रयोग किया है। किसी सेलिब्रिटी को सोशल मीडिया पर ऐसी थर्ड क्लास हरकत करते हुए नहीं देखा।" इस के बाद ट्रोलर्स ने अमाल पर हमला बोल दिया और जमकर उन्हें गालियां ( Trollers Abused Amaal ) देना शुरू कर दिया। कमेंटबाजी का यह सिलसिला यहीं थमा। अमाल मलिक ने भी कमेंट में लोगों का गालियां ( Amaal Abused Troller In Comment Section ) देनी शुरू कर दी और फिर एक ट्विट करते हुए कहा कि- "उन्हें यह देखकर अच्छा लग रहा है कि भाईटार्ड्स उनके ट्वीट की रिपोर्ट कर रहे हैं। अपने कमेंट डिलीट कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आप किसी को किसी पसंद बदलने में मजबूर नहीं कर सकते हैं। सबकी अपनी पसंद है। लगत है यह लोग बेइज्जत होने के बाद भी थकते नहीं हैं।"