किसानों की जिंदगी जी रहे Salman Khan ने शेयर की तस्वीर, कैप्शन में लिखा- 'हर एक किसान की इज्जत करें'

नई दिल्ली। अभिनेता सलमान खान ( Actor Salman Khan ) लॉकडाउन के बाद से ही अपने पनवेल स्थित फार्महाउस ( Salman panvel farmhouse ) पर हैं। यहां वह अपने परिवार के कुछ सदस्यों और दोस्तों ( Salman stay with his family member and friends ) के संग मौजूद हैं। लॉकडाउन के बीच भी सलमान का अलग-अलग अंदाज देखने को मिले। उन्होंने अपने फॉर्महाउस से कई गानों का रिलीज़ ( Salman Release Songs from his farmhouse ) किया। जिन्‍हें फैंस ने काफी पसंद किया। सलमान सोशल मीडिया पर पहले से काफी एक्टिव ( Salman active on social media ) हो गए हैं। कुछ समय पहले अभिनेता फार्महाउस ( Salman Seen doing farming ) पर खेती करते हुए नज़र आए। उन्होंने खेतों में काम करते हुए सोशल मीडिया ( Salman shared photos ) पर कई तस्वीरें भी पोस्ट की। जिसमें किसानों को लेकर उनके दिल में छिपा प्यार नज़र आया।

अभिनेता सलमान ने एक नई तस्‍वीर सोशल मीडिया ( Salman shared his latest photos on social media accounts ) अकाउंट्स पर शेयर की है। इसमें वह जमीन पर बैठे नजर आ रहे हैं और उनके पूरे शरीर पर मिट्टी ही मिट्टी ( Mud is all over the body ) लगी हुई है। फोटो शेयर करते हुए एक्‍टर ने कैप्‍शन दिया, 'सभी किसानों का सम्मान।' ( Respect to all the farmers ) सोशल मीडिया पर एक ओर जहां उनकी तस्वीर की चर्चा हो रही है वहीं उनके कैप्शन ने भी सबका ध्यान उनकी ओर खींचा है। सलमान का यह अंदाज सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। साथ ही किसानों के प्रति सलमान के दिल ( Salman respect farmers ) में सम्मान को देख उनके फैंस काफी खुश हो रहे हैं।

बता दें ऐसा पहली बार नहीं है जब सलमान खान ने किसानों के प्रति अपना प्यार जाहिर किया है। बीते कई दिनों से सलमान कुछ इसी तरह के फोटोज और वीडियोज ( Salman photos and videos ) शेयर कर रहे हैं। इससे पहले उन्‍होंने अपनी एक पिक्‍चर शेयर की थी जिसमें वह खेती करते नजर आ रहे थे। सलमान ने फोटो शेयर करते हुए लिखा था, 'दाने दाने पर लिखा होता है, खाने वाले का नाम। जय जवान, जय किसान।' इस तस्वीर में वह फसलों को हाथ में पकड़े हुए मुस्कुराते हुए नज़प आ रहे थे। वहीं कुछ समय पहले उनके बॉडीगार्ड शेरा ( Salman Khan bodyguard Shera ) ने भी उनका वीडियो शेयर किया था। जिसमें वह खेतों में टहलते ( Salman Was seen walking in the fields ) हुए नज़र आए थे।